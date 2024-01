Peine. Der Leiter Andreas Grzeskowiak nennt Schulungen im Spritzgussbereich und sieht einen Ausweg aus dem Fachkräftemangel.

Die Schulungen im Spritzgussbereich – darauf freut sich Andreas Grzeskowiak, Leiter des SKZ-Kunststoffzentrums an der Woltorfer Straße in Peine, in diesem Jahr: „Hier konnten wir unser Team mit einem Kollegen verstärken, der viel Industrieerfahrung mitbringt – davon profitieren unsere Kunden.“