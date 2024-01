Hohenhameln. Der Hohenhamelner Etat weist ein Millionenloch auf, aber ein Haushaltssicherungskonzept liegt nicht vor. Was passiert mit dem Freibad?

Die Reißleine gezogen hat der Hohenhamelner Bürgermeister Uwe Semper (SPD): In der Sitzung des Gemeinderats hat der Verwaltungschef den Punkt „Verabschiedung des Haushalts 2024 und des Investitionsprogramms bis 2027“ von der Tagesordnung genommen. Verabschiedet werden soll beides nun in einer Ratssitzung bis Ende März. Somit gibt es derzeit auch in der Gemeinde Hohenhameln – wie in Vechelde nach der Ablehnung des Haushalts im Gemeinderat – nur eine vorläufige Haushaltsführung.