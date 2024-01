Peine. Der Gesamtschaden geht in die Tausende. Die Taten ereigneten sich in den Weihnachtsferien. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Schulen in Peine sind in den vergangenen Tagen Ziel von Sachbeschädigungen geworden. Zwischen vergangenem Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, haben Unbekannte auf einem Schulkomplex in der Straße Am Silberkamp großflächig mehrere Fenster mit Graffiti beschmiert und hierdurch einen Schaden von mindestens 3500 Euro verursacht.

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, beschädigten Täter ein Fenster des Schulkomplexes im Herzbergweg und sorgten hier für einen Schaden von mindestens 400 Euro. Darüber berichtet die Polizei. Hinweise in beiden Fällen: (05171) 9990.

red