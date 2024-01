Peine. Der Peiner Kreislandwirt Wilfried Henties erinnert an die zu trockenen Vorjahre: „Wir hatten 2018 bis 2022 zu wenig Regen.“

Landunter vielerorts im Kreis Peine, auf vielen Feldern steht Wasser, aus Wiesen werden Seen und aus Flussauen ganze Wasserlandschaften, wie es beispielsweise an der Oker in Neubrück zu beobachten ist und an der Fuhse bei Woltwiesche. Wie so mancher Landwirt ist Heinrich Burgdorf aus Woltwiesche in Gummistiefeln auf dem Feld und gräbt einen Abfluss, damit das Wasser in einen Graben abfließen kann, insofern der noch Wasser aufnimmt. Wie die bereits in den Boden gebrachten Rapsfrüchte die „Flut“ auf dem Feld überstehen, das wird sich zeigen, wenn das Wasser versickert ist.