Peine. Mehr als zwei Jahre dauerte die Vakanz der Pfarrstelle in der Kirchengemeinde BeHaRoSch. Unsere Zeitung stellt die neue Pastorin vor.

Mehr als zwei Jahre dauerte die Vakanz der Pfarrstelle in den Orten Berkum, Handorf, Rosenthal und Schwicheldt (Kirchengemeinde BeHaRoSch) nach dem Wechsel von Pastor Titus Eichler in den Kirchenkreis Celle. Nun dürfen sich die Gemeindeglieder auf eine neue Pastorin freuen. Mit Elke Marx kehrt eine Ur-Peinerin in den Kirchenkreis zurück. „Nach vielen Jahren im Bereich der diakonischen Pflege In Hannover kann ich nun an meinem Wohnort arbeiten. Ich stamme aus Peine, habe mein Abitur am Ratsgymnasium gemacht und nur während des Studiums woanders gewohnt. Jetzt freue ich mich sehr auf meine neuen Aufgaben im Kirchengemeindeverband“, bekräftigt die 57-Jährige.

Marx studierte evangelische Theologie in Bethel, wo sie die diakonische Arbeit kennenlernte, Erlangen und Göttingen. Prägend für ihre spätere Tätigkeit war ein umfängliches Krankenhaus-Seelsorge-Seminar in der Erlanger Studienzeit. Es war schon seit dem Jugendalter ihr Wunsch, Pastorin zu werden. „Freie Vikariats- und Pfarrstellen waren damals rar gesät und man machte mir wenig Hoffnung. Nach dem ersten Examen 1993 wollte ich nicht einfach nur abwarten, bis ein Vikariatsplatz frei wird, sondern habe mich im evangelischen Hilfsverein in Hannover zunächst als theologische Praktikantin und Assistentin der Hausleitung eingebracht. Später wurde ich Leiterin des Seniorenwohnstiftes Albertinum, Geschäftsführerin des zugehörigen Pflegdienstes und des Sozialzentrums Misburg mit ambulanter Pflege und Hospiz“, zählt die Pastorin auf.

Elke Marx lernte viele Kirchenvorsteher bereits kennen

Dort brachte sie gerne und so oft wie möglich ihre theologischen und seelsorgerlichen Kompetenzen ein. Neben der hohen Arbeitsbelastung absolvierte sie zwischen 1998 und 2000 berufsbegleitend ihr Vikariat in Celle und Hannover, bestand das zweite Examen und wurde zur Pastorin im Ehrenamt in Hannover-List ordiniert.

„Das war eine tolle Zeit in der Gemeinde. Wir haben vieles auf die Beine gestellt, unter anderem eine Vesperkirche. Parallel wurde es im Bereich der Pflege aber immer schwieriger. Es fehlten Fachkräfte, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden wurden schlechter und insgesamt wollte ich gerne noch einmal etwas Neues wagen“, berichtet Marx.

So reichte sie ihre Bewerbung für BeHaRoSch ein und wurde mit offenen Armen empfangen. Viele Kirchenvorsteher hat sie bereits kennengelernt.