Peine. Der Sprecher nennt zwar Verstöße gegen das Böllerverbot und Beleidigungen, doch diesmal sei die Situation in keinster Weise eskaliert.

Das Böllerverbot zu Silvester und Neujahr in Teilen der Peiner Südstadt – es hat Wirkung gezeigt. „Das Verbot ist ein Erfolg“, zieht Peines Polizeisprecher Faris Lindemann eine positive Bilanz. Zwar habe es rund um den Jahreswechsel auch „wiederholt“ Verstöße gegeben – gemeint sind das Abbrennen von Feuerwerk in der Verbotszone (Ordnungswidrigkeit) und Straftaten wie das Beleidigen von Polizisten. „Aber mit dem Jahreswechsel 2022/2023 ist das in keinem Fall zu vergleichen“, verdeutlicht Lindemann. Diesmal sei im Gegensatz zu vor einem Jahr „kein Polizist mit Feuerwerk beschossen worden“ – seinerzeit ist eine Polizistin auf diese Weise sogar verletzt worden –, diesmal sei die „Situation auch nicht eskaliert“.