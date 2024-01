Peine. Die Motivationsrednerin Nicole Rinne verrät, wie wir Menschen unsere Ziele erreichen können. Zudem sagen Peiner, was sie sich wünschen.

Gute Vorsätze für das neue Jahr – sie sind bei uns Menschen vielleicht noch mehr angesagt als das Feuerwerk in der Silvesternacht. Nicht mehr rauchen, abnehmen, weniger arbeiten, mehr Zeit für die Familie – solche Veränderungswünsche gibt es oft am 31. Dezember. Doch nicht selten folgt schnell die Enttäuschung, denn: „Meist sind die guten Vorsätze bereits am 3. Januar verdrängt“, weiß die Motivationsrednerin Nicole Rinne aus Bründeln (Gemeinde Hohenhameln).