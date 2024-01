Peine. Der Kulturring und die Volksbank Brawo bringen mit zwei Folgen von „Ekel Alfred“ ein Event auf die Bühne des Stadttheaters.

Am Silvesterabend wird allerorten angestoßen, ganz gleich ob mit Mineralwasser, alkoholfreiem Sekt, Härke-Bier oder Wolters Pilsener, ganz gleich ob daheim in der Familie, in einer Diskothek oder in einem Theater. In Peine brachten am Sonntag der Kulturring und die Volksbank Brawo ein „Event“ auf die Bühne des Stadttheaters, das in zwei Vorstellungen von fast 1000 Menschen umjubelt wurde.