Zum Brand einer Scheune in Rietze mussten die Feuerwehren Alvesse-Rietze und Wipshausen am Freitag gegen 14.10 Uhr ausrücken – das berichtet Eileen Selle, Pressesprecherin der Feuerwehren der Gemeinde Edemissen: „Vor Ort haben die Einsatzkräfte das Feuer bereits wahrgenommen, sodass die beiden Ortswehren nach ihrem Eintreffen am Einsatzort unverzüglich die Brandbekämpfung eingeleitet haben.“ Feuerwehrleute unter Atemschutz haben den Brand unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert, bevor er gelöscht werden konnte. „Mithilfe einer Wärmebildkamera haben die Feuerwehren zudem den Brandort nachkontrolliert, um auszuschließen, dass aufgrund der Restwärme sich wieder ein Feuer entfachen könnte“, schildert Eileen Selle. Im Einsatz waren außer den beiden Feuerwehren und den Gemeindebrandmeistern ein Funkstreifenwagen der Landespolizei und ein Rettungswagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Schadenshöhe ist noch nicht festgestellt.