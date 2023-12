Peine. Laut Stadt haben die Schritte gegen das Hochwasser gegriffen, sodass das P3 nur noch am heutigen Samstag bereitsteht – so ist die Lage.

Entspannung, aber (noch) keine Entwarnung: So lässt sich die Hochwasserlage für die Anlieger im Bereich der Straße „Kiebitzmoor“ in der Stadt Peine beschreiben. Was ist geschehen? Ein Anwohner, der nicht mit seinem Namen in der Zeitung erscheinen möchte, schildert die Situation so: Das Pumpwerk sei angesichts der Regenwassermassen überfordert gewesen, sodass es das Abwasser aus der Kanalisation im Bereich „Kiebitzmoor“ in nicht mehr oder zumindest nicht mehr vollständig weiterleiten konnte zum zentralen Klärwerk in Peine-Telgte. Die Folge: Die Menschen im Bereich „Kiebitzmoor“ konnten/können ihre Toiletten und Duschen/ihr Bad nicht mehr benutzen. Zum Teil seien auch Keller der Anwohner vollgelaufen – „einer meiner Nachbarn hatte zehn Zentimeter Wasser im Keller“.