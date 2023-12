Ilsede. Der Solschener Jens-Peter Enk unterstützt mit seiner Vorführung die Wiedererweckung dieses Musikinstruments in der katholischen Kirche.

Ein Konzert für einen guten Zweck: Jens-Peter Enk – er stammt aus Solschen und ist Kirchenmusikdirektor in Wuppertal – hat eine Musikdarbietung präsentiert zur Wiedererweckung der Orgel in der katholischen Kirche in Groß Ilsede. Mit rhythmischem Klatschen hat das erwartungsvolle Publikum das Musikinstrument aus ihrem Schlaf im Groß Ilseder Gotteshaus erweckt; Enk entlockte der Orgel mit seinem Spiel Trompeten- und auch romantische Klänge. „Durch sein filigranes Orgelspiel hat er sein Publikum verzaubert“, berichtet Bernhard Förster von der katholischen Kirchengemeinde Groß Ilsede. Enk spielte Stücke verschiedenster Interpreten (darunter Bach und Mendelssohn Bartholdy), aber auch Stücke von zwei Komponistinnen: Cecile Chaminade und Margaretha Christina de Jong. „Mit dem Schlussstück Westminster-Toccata bewies die Orgel ihre volle Klangfülle“, schildert Förster: „Zu den ausgesuchten Musikstücken lieferte Jens-Peter Enk die passenden Erklärungen zur Musik.“