Wendeburg. Anne Blickwede macht sich auf dem Mehrgenerationenhof an der Braunschweiger Straße in Wendeburg als Tagesmutter selbstständig.

Mit „Fräulein Herzstück“, dem kleinen Geschäft, in dem es allerlei schöne Sachen zu entdecken gibt, hat sie sich einen Traum erfüllt. Und jetzt einen weiteren: Anne Blickwede macht sich auf dem Mehrgenerationenhof an der Braunschweiger Straße in Wendeburg als Tagesmutter selbstständig. Die „Zwergenheimat“ nimmt im Januar ihren Betrieb auf. Glücklich die Eltern, die einen Platz erhalten haben. Denn die „Zwergenheimat“ war nach kürzester Zeit ausgebucht.