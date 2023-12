Peine. Besondere Gottesdienste wurden im Kreis Peine an Heiligabend gefeiert. Dabei verdarb nicht einmal der strömende Regen die Stimmung.

In allen Kirchen und Kapellen des Kirchenkreises Peine feierte man an den vergangenen drei Tagen die Geburt Jesu und die Friedensbotschaft, die damit in die Welt getragen wurde. Neben klassischen Gottesdiensten gab es auch viel Besonderes. So gestalteten in Eixe die Junggesellen das Krippenspiel auf dem Hof Goedecke und in Berkum versammelten sich wetterfeste Gläubige bei strömendem Regen auf dem Hof Prange, um die Heilige Nacht einzuläuten.