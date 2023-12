Harvesse. Mit Einbruch der Dunkelheit scheint am Pumpwerk an der Kreuzung beim Logistikzentrum ein grünes Licht.

Was hat es mit dem grünen Licht auf sich, dass man ab Einbruch der Dunkelheit an der Kreuzung der B 214 Groß Schwülper-Harvesse sieht? Klar ist: Es geht vom Pumpwerk des Abwasserverbandes Braunschweig mit Sitz in Neubrück aus. Wird dort etwas gemessen, untersucht oder getestet? Dient es dem Schutz oder der Abwehr? Oder ist es ein Hinweis darauf, dass der übellaunige, „weihnachtshassende Grinch“ dort wohnt, wie ein aufgewecktes Kind es bereits mutmaßte.