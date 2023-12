Peine. Im Peine-Shop in der Tourist-Information sind in diesem Jahr handgefertigte Peiner Weihnachtskugeln für den Weihnachtsbaum erhältlich.

Cora Wurster, verantwortlich für den Peine-Shop, zeigt sich begeistert: „Die Peiner Weihnachtskugel ist nicht nur schmückendes Accessoire für den Weihnachtsbaum, sondern zeigt auch lokale Verbundenheit.“ Im Peine-Shop in der Tourist-Information von Peine Marketing ist die limitierte Peiner Weihnachtskugel erhältlich, so die Mitteilung. Sie ist handgefertigt und zeigt das alte Rathaus der Stadt. Wer also noch eine Kugel für seinen diesjährigen Weihnachtsbaum sucht, wird hier fündig.

Keine Kugel gleicht der anderen

Die Kugeln seien nach traditioneller schlesischer Handwerkskunst gefertigt worden und seien mundgeblasen. Besonders sei, dass jede Peiner Weihnachtskugel von Hand gefertigt und einzeln verziert werde. Dadurch sei jedes Exemplar einzigartig und weise seine eigenen Details auf, so die Mitteilung weiter. Keine Kugel gleiche der anderen – eben echte Handarbeit.

Mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern präsentiere sie sich als ansprechende und hochwertige Dekoration für den Weihnachtsbaum. Die limitierte Auflage der Kugeln ist zum Preis von 19,50 Euro pro Stück in der Tourist-Information, Breite Straße 58, erhältlich. Der Verkauf erfolgt laut Mitteilung dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie an den Adventssamstagen bis 18 Uhr.

„Die Peiner Weihnachtskugel ist nicht nur ein echter Blickfang, der eine festliche Atmosphäre schafft, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück. Jedes Jahr wird es ein neues Modell mit einer anderen Stadtansicht geben, wodurch diese Kugeln zu ganz besonderen Erinnerungsstücken werden“ ergänzt Cora Wurster.

