Bortfeld. Die Stützpunktwehr in Bortfeld hat ein neues Löschfahrzeug erhalten. Der Empfang kam gut an. Aber noch gibt es einen Haken.

Vorgezogene Bescherung: Dienstagabend, 18 Uhr – das neue HLF/20 (Hilfeleistungsgruppenlöschfahrzeug) für die Stützpunktwehr Bortfeld in der Gemeinde Wendeburg setzt sich auf dem Autohof Schwülper in Bewegung. Begleitet wird das neue Schmuckstück der Ortsfeuerwehr durch Fahrzeuge der Gemeindefeuerwehren Harvesse, Rüper, Sophiental, Wendeburg und Bortfeld. In einer Kolonnenfahrt ertönt das bekannte Martinshorn, und es dreht sich das Blaulicht.