Peine. Der Mann, der am Bahnhof von Peine einen 22-Jährigen niederschoss, braucht eine Therapie, um keine Gefahr darzustellen, so die Richter.

Auch Wahn bildet sich nicht im luftleeren Raum. „Als ich im Beruf anfing, hatten wir dreimal Jesus auf der Station“, berichtet der psychiatrische Sachverständige Christian Riedemann und schaut in die Runde. Heute säßen dort eher Isis-Terroristen und Menschen aus verschiedenen politischen Richtungen. Was der erfahrene Gutachter der 16. Kammer des Landgerichts Hildesheim, dem Beschuldigten und den Prozessbeteiligten sagen will: Auch Wahn ist gefärbt. Durch das Zeitgeschehen, die Erfahrungen und Ängste eines Menschen mit der Diagnose „Schizophrenie“. In den Stimmen, die ihm etwas befehlen, finden das womöglich einen Widerhall. Doch primär ist er krank.