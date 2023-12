Ilsede-Adenstedt. Anika Gorisch, die Ballonkünstlerin aus Ilsede-Adenstedt, tritt in der neuen RTLup-Familienshow „Blow Up – Die Ballonshow“ auf.

Anika Gorisch, die Ballonkünstlerin aus Adenstedt im Landkreis Peine, wird als eine von acht außergewöhnlichen Talenten in der TV-Show „Blow Up – Die Ballonshow“ auf RTLup und RTL+ zu sehen sein. Die Show, die von RTLup präsentiert wird, bringt laut Pressemitteilung die besten Ballonkünstlerinnen und Ballonkünstler Deutschlands in einem spannenden Wettbewerb zusammen, bei dem sie Ballonkreationen erschaffen.

Moderator Jan Köppen führe charmant und humorvoll durch die Sendung, die die Zuschauer in die farbenfrohe Welt der Luftballons entführe. „Blow Up“ wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen vom 26. bis zum 29. Dezember jeweils um 10 Uhr auf RTLup ausgestrahlt und sei anschließend dauerhaft über den Streamingdienst RTL+ abrufbar, so die Mitteilung. In jeder der vier Folgen müssen die Teilnehmer:innen unter Zeitdruck einzigartige Kunstwerke aus Luftballons zu verschiedenen Themen kreieren. Von geheimnisvollen Dschungellandschaften und bekannten Kindheitshelden bis hin zu außergewöhnlichen Kleidungsstücken bietet die Show Unterhaltung für die ganze Familie.

Anika Gorisch in ihrem Element. © FMN | Anika Gorisch

Bewertet werden die Kreationen von dem international preisgekrönten Ballondesigner und Künstler Guido Verhoef. Die Jury wird durch prominente Gastjurorinnen und Juroren verstärkt, darunter Moderatorin Sonja Zietlow, Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella, Sängerin Sarah Engels und Modedesigner Harald Glööckler. Anika Gorisch, die seit 13 Jahren als professionelle Ballonkünstlerin tätig ist, sieht ihre Teilnahme an der Show der Mitteilung zufolge als eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt der Luftballons und der Ballonkunst einem breiten Publikum zu präsentieren. In ihrem Familiengeschäft „Anikas Luftballons“ in Ilsede-Adenstedt sowie ihrem Online-Shop sind kreative und individuelle Kreationen aus Luftballons erhältlich.

Über Anikas Luftballons: Anikas Luftballons (früher: Lufties Ballons) bietet eine vielfältige Auswahl an Luftballons für alle Anlässe, sowohl im Ladengeschäft in Ilsede-Adenstedt als auch im zugehörigen Online-Shop. Weitere Informationen zu Anika Gorisch und ihren Ballonkreationen sind zu finden auf www.anikas-luftballons.de

red