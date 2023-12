Solschen. 30 Jahre Vechelder Kantionetten: Mehr als 60 Mitwirkende gestalteten unter der Leitung von Petra Mecke das Programm in Solschen.

Die Propsteikantorin ist eine bescheidene Frau. In der Einladung an die Presse hatte Petra Mecke „ein adventliches Geburtstagskonzert“ angekündigt. Anlass war das 30-jährige Bestehen der Kantionetten Vechelde. Doch in der gut besuchten Sankt-Pancrati-Kirche in Solschen war am Sonntag in den Zuhörer-Reihen dieser Satz zu hören: „Dieses Konzert war Werbung für den Frieden.“