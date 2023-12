Peine. Die Organisatoren der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ziehen ihre Jahresbilanz und danken den Peinern für ihr Engagement.

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist abgeschlossen. In der Sammelstelle von Angela Homann in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Peine konnten inzwischen 242 Schuhkartons für die Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse auf die Reise geschickt werden. Das ist die Bilanz der Organisatoren für die Weihnachtszeit 2023.

Von Peine aus gehen die Versandkartons kurz noch in ein Versandlager und werden von dort aus dann nach Osteuropa verschickt, berichtet Angela Homann. Die Verteilung der Schuhkartons findet nach ihren Angaben zum Beispiel in Bulgarien, Georgien, Rumänien, Polen und auch in die Ukraine statt.

Peiner engagieren sich immer wieder für „Weihnachten im Schuhkarton“

Es war die inzwischen 28. Aktion von „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Sammelstellenleiterin Angela Homann fasst zusammen: „Viele Menschen kommen seit Jahren und geben ihre Schuhkartons ab. Sie freuen sich einfach, dass sie dadurch Kindern helfen können – dafür sind wir sehr dankbar. Danke sagen möchten wir auch für die vielen einzelnen Sachspenden in Form von selbst gestrickten Socken, Mützen, Schals und auch für viel genähte Taschen.“

Sie fügt in ihrer Bilanz hinzu: „Seit Jahren nehmen zum Beispiel das Seniorenheim Philipp-Spitta und die Annahmestellen in Oberg, Münstedt, Uetze und Firma Renz in Edemissen teil. Auch die BBG beteiligte sich wieder an dieser Aktion mit vielen Sachspenden. Thalia in Peine nahm die Schuhkartons auch an und war mit Sachspenden dabei. Kichengemeinden und Kindergärten brachten liebevoll gefüllte Schuhkartons und Sachspenden – lieben Dank an alle, jede Spende zählt und hilft einem bedürftigen Kind.“ Für den Versand der Päckchen konnte nach Angaben der Organisatoren eine Spende von insgesamt 935 Euro nach Berlin überwiesen werden. red

Wer über die Aktion auf dem Laufenden bleiben will, findet auf der Webseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org immer wieder neue Informationen, so Angela Homann. Auch wer noch spenden möchte, kann sich über die Aktion unter der angegebenen Internetadresse Informationen.

