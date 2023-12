Peine. Ein Adventswochenende voller schottischer Traditionen: mit heißem Whisky, Haggis und schottischer Musik des Scottish-Culture-Clubs.

In diesem Jahr erwartet die Besucher traditionelle schottische Musik vom Scottish-Culture-Club und viele weitere Höhepunkte. „Die schottische Weihnacht sorgt seit vielen Jahren für Begeisterung in der Weihnachtsstadt Peine. Wir freuen uns sehr auf das anstehende Wochenende“, erklärt die verantwortliche Eventmanagerin Noreen Klöpper vom Peine Marketing in einer Mitteilung.

Der Scottish-Culture-Club biete Hot-Whisky in der Aktionspagode auf dem Historischen Marktplatz an. Die Stände der Weihnachtsstadt Peine sollen schottisch geschmückt sein. „In diesem Jahr kann sogar die schottische Spezialität Haggis vor Ort gegessen werden. Der Haggis-Stand befindet sich neben der Weihnachtspyramide auf dem historischen Marktplatz“, erklärt Klöpper. Die schottische Weihnacht solle ein besonderes Erlebnis für alle sein, die das dritte Adventswochenende in authentischer schottischer Atmosphäre erleben möchten. Die Besucher erwarte ein Wochenende, welches in Erinnerung bleiben werde.

Mit dabeisein werde auch die Owl Town Pipe & Drum Band, die Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 17 Uhr auf dem historischen Marktplatz spielen werde. „Zum ersten Mal tritt die Peiner Band an beiden Tagen des Adventswochenendes auf. Sie wird die Besucher erneut mit ihrer schottischen Musik begeistern und für das passende Flair sorgen“, ist sich Noreen Klöpper sicher.

Mehrere Konzerte

Die City-Galerie bietet am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 16 Uhr ein weihnachtliches Bastelstudio, bei dem Baumanhänger, Kekshäuser und Platzsets gebastelt werden können. In der Friedenskirche veranstaltet die Kreismusikschule ab 11 Uhr das „Klassenvorspiel Cello II“, gefolgt von einem Konzert des Frauenchors Peine um 17 Uhr.

Zugleich erwarte die Besucher bei der St.-Jakobi-Kirche ab 17 Uhr Blasmusik beim Turmblasen, so die Mitteilung weiter. Ab 17.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde zu „Wort & Musik“ ein. Abschließend bietet der Kulturring Peine ab 20 Uhr „A Musical Christmas - Gala mit Weihnachtsliedern“ in den Peiner Festsälen. Tickets für die Gala können auf der Homepage des Kulturrings (www.kulturring-peine.de) oder telefonisch unter der Nummer (05171) 15666 gekauft werden.

Auch die Kreismusikschule Peine ist dabei

In der St.-Jakobi-Kirche beginnt am 17. Dezember ab 10 Uhr ein Sonntagsgottesdienst in Zusammenarbeit mit Amnesty International. Ab 12 Uhr veranstaltet die Kreismusikschule in der Bernhard-Lott-Musikhalle ein Konzert. Am Sonntagabend gibt es ab 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche ein gemeinsames Konzert vom Kirchengemeinde-Verband Berkum, Handorf, Rosenthal und Schwicheldt-Chor und dem ökumenischen Chor „Martin Luther/Heilige Engel“. Ebenfalls um 17 Uhr beginnt ein Adventskonzert des städtischen Chors Peine mit dem Titel „Chormusik zur Weihnachtszeit“ in der Lutherkirche.

red