Lengede. Die Politik verzichtet zwar auf weitere Ausgaben, aber auch aufs Sparen – das sind die Gründe. Die Abwasserabgaben steigen 2024.

Ein dickes Minus von fast 1,16 Millionen Euro im Lengeder Gemeindehaushalt für das nächste Jahr: Als „Alarmsignal“ bezeichnet Bürgermeisterin Maren Wegener ein solches Loch erstmals in einem Etat in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Südkreiskommune. Ist dieser Weckruf angekommen? Jedenfalls hat der Lengeder Gemeinderat das Zahlenwerk mit diesem Millionendefizit einstimmig gebilligt – und das Wort „Sparen“ ist in der Debatte nur sehr am Rande gefallen.