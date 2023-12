Wendeburg. Das Projekt jährliche „Erinnerungskultur“ zeigt Wirkung. Es gibt an der Schule keine Probleme mit Rassismus und Antisemitismus.

Der Angriff der Hamas auf Israel, die israelischen Bombardements im Gazastreifen, die Gewalt, die Bilder von Tod und Vertreibung in Nahost und die dadurch aufgeheizte antisemitische Stimmung in Deutschland – all dies beschäftigt auch Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer – und an vielen Schulen hat die aktuelle Situation zu hohem Konfliktpotenzial geführt. An der Aueschule – Oberschule in Wendeburg – ist das nicht so. „Unser Erinnerungskultur-Projekt zeigt Wirkung“, nennt Rektorin Karin Bothe den Grund.