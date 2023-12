Schmedenstedt. Am Dienstagabend fängt ein Adventskranz in Schmedenstedt Feuer. Eine 82-Jährige verletzt sich beim Löschen lebensgefährlich.

Am Dienstagabend ist ein Adventskranz in einem Wohnhaus im Peiner Ortsteil Schmedenstedt in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr alarmiert.

Adventskranz brennt - Frau aus Peine lebensbedrohlich verletzt

Die 82-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses schaffte die brennenden Gegenstände aus dem Haus und löschte sie ab. Dadurch verhinderte sie, dass sich der Brand ausbreiten konnte. Allerdings erlitt sie eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung und musstein einem Peiner Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei entstand kein Schaden am Gebäude. Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schmedenstedt, Dungelbeck und Peine sowie der Rettungsdienst.

red