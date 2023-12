Wierthe. In der Weihnachtsbäckerei lernen Kinder, wie Teig richtig zubereitet wird und wie wichtig die Geschichte von Jesus‘ Geburt ist.

In der Weihnachtsbäckerei, da geht‘s oft lustig und spannend zu. Besonders für die Kinder, die dienstags am Angebot der Christenfischgruppe des evangelisch-lutherischen Kindergartens in Wierthe teilnehmen. Anika Müller und Nadine Schmidt leiten die Gruppe und sagen: „Wir wollen unseren Kleinen die Weihnachtsgeschichte nahebringen.“ „Doch“, betont Einrichtungsleiterin Kirsten Brinkmann, „das ist nicht nur auf Weihnachten bezogen, sondern das Angebot ist ganzjährig.“