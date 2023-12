Peine. Spenden statt Wegwerfen: Das Soziale Kaufhaus ist Anlaufstelle für Schnäppchenjäger. Aktuell steht Weihnachtsdeko hoch im Kurs.

Nach vier Jahren am neuen Standort ist das Soziale Kaufhaus in der Stederdorfer Straße kein Geheimtipp mehr: Das „Kaufhaus mit dem besonderen Flair“, wie es sich selbst nennt, ist eine Fundgrube für alle, die günstig gut erhaltene Möbel, Kleidung, Geschirr oder einfach Gegenstände zur Dekoration suchen. „Wir haben die Preise in unseren Kaufhäusern trotz gestiegener Energiekosten niedrig gelassen“, sagt die Geschäftsführerin der Labora gGmbH Nicolette Stoffels, die zusammen mit ihrer Kollegin Daniela Möhlenbrock neben der Peiner Filiale fünf weitere Soziale Kaufhäuser in der Region betreibt.