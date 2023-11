Peine. Der Aktion der Kaufmannsgilde haben sich rund 30 Geschäfte angeschlossen. Sie lassen ihre Läden in der Innenstadt länger geöffnet.

Am Freitag locken Peines Einzelhändler mit deftigen Rabatten und verlängerten Öffnungszeiten in die Innenstadt. Der Anlass? Black Friday, der eigentlich amerikanische Schnäppchen-Tag nach Thanksgiving. 30 Geschäfte sind am Freitag, 24. November, dabei.