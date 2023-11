Vechelde. Lehrerin Valentina Schwartz erhält stellvertretend für die Hauptschule die Auszeichnung der Stiftung NiedersachsenMetall – die Gründe.

Ihr Herz schlägt für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), und diese Energie leitet diese Schule mit viel Spannung und Dynamik an die Schüler weiter: Die Stiftung NiedersachsenMetall hat in Hannover Lehrkräfte aus diesem Bundesland ausgezeichnet, die auf herausragende Weise das Interesse junger Menschen an Technik und Naturwissenschaften wecken und fördern. Der Projektpreis ist diesmal an die Lehrerin Valentina Schwartz von der Albert-Schweitzer-Hauptschule in Vechelde gegangen, die sich mit ihren Schülern der Aufbereitung von MINT-Projekten für die schulformübergreifenden „Forschertage“ widmet. Stellvertretend für die gesamte Schule hat sie diese Auszeichnung entgegengenommen von Landes-Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) und Dr. Volker Schmidt (Hauptgeschäftsführer der NiedersachsenMetall/Vorstand der Stiftung).