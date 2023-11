Während der Dienstversammlung der Orts- und Gemeindebrandmeister aus dem Kreis Peine geht es auch um Ausbildung und Dienstkleidung.

Orts- und Gemeindebrandmeister der Kreisfeuerwehr Peine trafen sich zur Dienstversammlung unter Leitung von Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst. Erste Kreisrätin Bettina Conrady dankte für die Einsatzbereitschaft und das Engagement und berichtete über aktuelle Themen wie Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sowie Beschaffungen, berichtet Kathrin Zimmermann für die Kreisfeuerwehr.

Feuerwehrtechnische Zentrale Peine soll erweitert werden

Ernst ging auf die Einführung neuer Dienstkleidung und Dienstgrade ein sowie die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale, um Platz für den Atemschutz zu schaffen. Anschließend wurde der Bereitschaftsführer und stellvertretende Abschnittsleiter Ost, Erster Hauptbrandmeister Philipp Dahme, wiedergewählt, bevor Kreisausbildungsleiterin Michaela Kunter die bisher verfügbaren Informationen zur neu gestalteten modularen Truppausbildung vorstellte, die ab Januar 2024 eingeführt wird, so Zimmermann weiter.

Kreisfeuerwehr Peine verabschiedet Funktionsträger

Um zahlreiche Personalen ging es anschließend. Verabschiedet wurden in der Versammlung: • Karl-Heinz Haugwitz, Gemeinde Edemissen, Ortsfeuerwehr Edemissen, und stvellvertrender Bereitschaftsführer Ost; • Wolfgang Harms, Gemeinde Edemissen, Ortsfeuerwehr Abbensen, und stellvertretender Zugführer Wassertransportzug Ost; •Michael Polewazyk, Gemeinde Vechelde, Ortsfeuerwehr Köchingen, und Zugführer Personalreservezug Ost; • Oliver Stöter, Stadt Peine, Ortsfeuerwehr Handorf, und Zugführer Spüren und Messen sowie Strahlenschutzbeauftragter des Landkreises Peine.

Peiner Feuerwehrleute werden befördert

Es folgten Beförderungen: • Katharina Brandes, stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin, zur Löschmeisterin; • Christoph Watermann, stellvertretende Zugführer Gefahrstoffeinheiten, zum Oberlöschmeister; • Andreas Westendorf, stellvertretender taktischer Führer ELW 2, zum Hauptlöschmeister; • Sebastian Strelau, stellvertretender Zugführer Personalreservezug West, zum Hauptlöschmeister; • Anske Heidrich, Kreisjugendfeuerwehrwart, zum Brandmeister; • Oliver Michael, stellvertretender Bereitschaftsführer Ost, zum Brandmeister; • Sebastian Braumann, Zugführer Wassertransportzug West, zum Oberbrandmeister; • Sascha Spötter, Zugführer Gefahrstoffeinheiten, zum Oberbrandmeister; • Jörg Diederichs, Abschnittsleiter Ost und stellvertretender Kreisbrandmeister, zum Abschnittsbrandmeister.

Niedersachsens Feuerwehrverband ehrt Mitglieder

Zudem gab es Ehrungen: • Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Niedersachsen in Bronze für den Ersten Hauptfeuerwehrmann Dirk Lorenz und Löschmeister Rouven Gelis; • Ehrennadel des LFV Niedersachsen in Silber an Brandmeister Jens Lötzsch und Brandmeister Wolfgang Opitz.

