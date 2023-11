Peine. Die vermeintliche Amok-Lage in Salzgitter-Bad bewegt auch Schulleitungen im Kreis Peine – so bewerten sie die jetzige Situation.

Vor gut einer Woche war Salzgitter-Bad in Aufruhr: Eine bewaffnete Person soll das dortige Gymnasium betreten haben. Innerhalb weniger Minuten waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Am Nachmittag stellt sich heraus: Der Notruf war nicht echt. Doch was wäre passiert, wenn er es gewesen wäre? Wie würde ein solches Szenario im Peiner Land ablaufen? Wir haben bei Kreisverwaltung, Polizei und Schulleitern nachgefragt.