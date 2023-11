Abbensen. Nach der Sprengung eines Geldautomaten hat die Sparkasse einen neuen Standort für ihre Geschäftsstelle gesucht und ihn gefunden.

Gute Nachricht für Sparkassenkunden in Abbensen: Die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine hat ihre dortige Selbstbedienungs-Geschäftsstelle wieder in Betrieb genommen, so die Pressestelle in ihrer Mitteilung. Nach der Sprengung des Geldautomaten hat die Sparkasse einen neuen Standort gesucht, der für Kundinnen und Kunden fußläufig besser erreichbar ist. In der Nacht zum 20. Juni 2022 hatten Unbekannte mit Plastiksprengstoff den Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale gesprengt und dabei massiven Schaden angerichtet.

Neuer Standort auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Gefunden hat die Sparkasse diesen Standort auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Edemisser Landstraße. Auch wenn der neue SB-Pavillon dort schon einige Zeit zu sehen war, sorgten die allgemeinen Lieferengpässe für eine Wartezeit, bis er in Betrieb genommen werden konnte, so das Unternehmen in seiner Mitteilung. Ab sofort steht der Pavillon allen Kundinnen und Kunden der Sparkasse zur Verfügung – an allen Wochentagen von 6 bis 23 Uhr. Der Pavillon verfügt über einen Geldautomaten und ein SB-Terminal. Regionaldirektor Jens Müller freut sich, dass der Automat nun genutzt werden kann: „Wir haben zugesagt, dass wir unseren SB-Standort Abbensen nach der Sprengung wieder öffnen werden. Dieses Versprechen haben wir eingehalten.“

Michael Bracke, Leiter der Geschäftsstelle Edemissen, betont die günstigere Lage der SB-Geschäftsstelle: „Bequem erreichbar und dort, wo unsere Kunden auch einkaufen – damit ist das der perfekte Standort für uns.“

red