Peine. Am Ratsgymnasium besuchten über 300 Gäste den Vorleseabend. Unter anderem gab es einige Besucher aus der Peiner Öffentlichkeit.

Der Vorleseabend hat seit Jahren einen wichtigen Stellenwert am Ratsgymnasium. Auch in diesem Jahr sind laut Pressemitteilung wieder literarische Kostproben im Viertelstundentakt serviert worden – zwischen Bücherbasar, kulinarischen Leckereien und Bastelangeboten der Schülervertretung. Insgesamt gab es 36 Lesungen.

Über 300 Gäste und Akteure haben die herbstlich geschmückte Schule mit Leben gefüllt. Ida Sophie aus der 7a habe vor allem die besondere Stimmung gefallen: „Wenn es draußen kalt ist und früh dunkel wird, dann kann man die gemütliche Atmosphäre des Vorleseabends besonders genießen.“ Und tatsächlich war es gemütlich in den Klassenräumen: Dazu trug die besondere Beleuchtungssituation bei, die konzentrische Anordnung von Stuhlreihen um ein Lesepult herum und auch die jahreszeitlich abgestimmte Dekoration.

Eine Menge unterschiedlicher Bücher wurden am Peiner Gymnasium vorgelesen

Ida Sophie selbst las Passagen aus dem Buch „Die unlangweiligste Schule der Welt“ vor, in dem der Schüler Maximilian „Maxe“ Zack in Begleitung von Inspektor Rasputin Rumpus und Labrador Makkaroni so manches Abenteuer erlebe. Dabei gab es Vorlesestoff für die unterschiedlichsten Geschmäcker an diesem Abend: Vom kommentierten Bilderbuch über politische Jugendliteratur, über Kinder- und jugendgerechte Spannungsliteratur und das wissenschaftlich fundierte Sachbuch bis hin zur unverbrüchlichen Weltliteratur. Auch eigene Texte wurden dargeboten.

Lesebegeisterte aus der Peiner Öffentlichkeit waren zu Besuch

Darüber hinaus nahmen sich Lesebegeisterte aus der Peiner Öffentlichkeit die Zeit, einen eigenen Lektürebeitrag an unserer Schule zu leisten. So durfte das Ratsgymnasium nicht nur die Erste Kreisrätin Bettina Conrady begrüßen, sondern auch Dr. Bettina Wilts vom Kulturring Peine, den stellvertretenden Landrat Matthias Möhle, den Landtagsabgeordneten Christoph Plett, den Superintendenten Dr. Volker Menke, Katja Kreutzer vom Medienzentrum Peine sowie Michael Kessler, den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Peine.

Schulleiter Manfred Filsinger schloss den Abend mit einer eigenen Lesung von gleich zwei kurzen Texten, von denen einer David Walliams „The Midnight Gang“ auf Englisch war. Dabei sparte er zur Freude der Gäste nicht mit Spezialeffekten und schlüpfte mit seiner Stimme in verschiedene Charaktere.

red