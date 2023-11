Lengede. Bei der „Putz-und-Flick“-Aktion für diese Brutstätten stellen FW-PB und Grüne fest, dass einige Kästen nicht mehr zu reparieren sind.

Zerstörungswut in der Ortschaft Lengede: Im Frühjahr haben die Wählergemeinschaft FW-PB und Grünen aus der Südkreisgemeinde vor Beginn der Brutzeit und mit Unterstützung des Naturschutzbunds (Nabu) am Lengeder Seilbahnberg, gegenüber auf der Streuobstwiese und auf dem Kinderspielplatz an der Bergstraße insgesamt 50 Nistkästen aufgehängt.