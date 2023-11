Peine. Das Parforcehorncorps„ Jagdfanfare“ Hildesheim gestaltet die Hubertusmesse in der Peiner Kirche „Zu den Heiligen Engeln“.

Nach längerer Pause erklingt in Peine wieder die traditionelle Hubertusmesse. Die Jägerschaft Peine lädt dazu für Freitag, 17. November, 18 Uhr, in die katholische Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Peine ein. Pfarrer Hendrik Rust und Pastorin Dr. Heidrun Gunkel gestalten gemeinsam die ökumenische Messe, deren liturgische, feierliche und musikalische Gestaltung das Parforcehorncorps „Die Jagdfanfare“ aus dem Hildesheimer Land ausführt.