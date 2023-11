Vechelde. Der Kindergarten Arche Noah aus Vechelde nimmt am Kursus teil. Hintergrund sind die großen Nichtschwimmerraten bei den Kindern.

Der Kreissportbund (KSB) Peine hat nach eigenen Angaben das Mini-Schwimmabzeichen im evangelisch-lutherischen Kindergarten Arche Noah in Vechelde angeboten, ein vom Landesschwimmverband konzipierter Kursus. Die Idee dazu entstand aus den praktischen Erfahrungen bei Seepferdchen-Kursen der Vereine, die deutlich machen, dass viele Kinder vor Kursusbeginn wenig Erfahrung im Umgang mit Wasser haben.

Alle Kinder aus Vechelde bekamen Urkunde und Tauchspielzeug

Hier setze das Angebot für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter an – mit einem kindgerechten, verspielten Gewöhnen und Erlernen, auch unter Berücksichtigung von Sicherheit. Der Kindergarten nahm mit 30 Kindern in zwei Gruppen teil, so die Mitteilung. Nach einer Einweisung für das Wasser absolvierten alle acht Stationen zum Mini-Schwimmabzeichen. Hierbei schlüpften sie in die Haut von Flippie, ein fröhlicher Delfin, und bewältigten viele aufregende Aufgaben im Wasser. Jedes Kind bekam Urkunde und Tauchspielzeug.

Es geht um den Einstieg in die Schwimmausbildung

Wegen der hohen Nichtschwimmerraten in Grund- und weiterführenden Schulen (bis zu 50 Prozent) unterstützt das Mini-Schwimmabzeichen den Einstieg in die Schwimmausbildung. Die konzeptionelle Gestaltung soll den Schritt zu den Schwimmkursen erleichtern und den einen Leitfaden für Wassergewöhnungseinheiten geben.