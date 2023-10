Julia Berkefeld leitet Sparkassen-Geschäftsstelle Wendeburg

Ein in Wendeburg bekanntes Gesicht hat die Leitung der dortigen Sparkassen-Geschäftsstelle übernommen: Julia Berkefeld. Sie war laut Mitteilung der Sparkasse bereits von 2011 bis 2018 an diesem Standort tätig – zuletzt als stellvertretende Leiterin. 2018 wechselte sie zur Volksbank Braunschweig-Wolfsburg und kehrte nun zur Sparkasse zurück. Diese Chance ergab sich, da der bisherige Geschäftsstellenleiter Melvin Behrens die Leitung des Standorts Lengede übernahm.

„Ich freue mich, dass sich eine hochqualifizierte Mitarbeiterin wieder für unsere Sparkasse entschieden hat - schön dass sie wieder bei uns ist“ sagt der für Peine zuständige Regionaldirektor Jens Müller über die Rückkehr von Julia Berkefeld.

Neue Wendeburger Sparkassen-Standortleiterin will Kundinnen und Kunden erstklassigen Service bieten

Die Sparkassenfachwirtin, die sich unter anderem zur Zertifizierten Versicherungsspezialistin und zur Deka-Investmentberaterin weitergebildet hat, freue sich, mit ihrem Team in Wendeburg einen umfassenden und erstklassigen Service zu bieten, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Dazu gehören neben der persönlichen Beratung digitale Lösungen und ein gut ausgebautes Netzwerk. Julia Berkefeld und ihr Team wollen ihren Kundinnen und Kunden zur Seite stehen, um maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu entwickeln.

Da Julia Berkefeld in Wendeburg-Zweidorf wohnt, kennt sie die Verhältnisse vor Ort: „Michael Zacharias hat mich seinerzeit als Zugezogene mit den Wendeburger Verhältnissen und dem Ortsgeschehen vertraut gemacht. Ich bin selber Mitglied in einigen Vereinen und bin nach wie vor begeistert, wie aktiv das Vereinsleben in Wendeburg aufrechterhalten wird und wie man es gleichzeitig schafft, dennoch mit der Zeit zu gehen. Hier biete ich zusammen mit unserem Heimatherzen-Team jederzeit meine Unterstützung an“.

Julia Berkefeld wohnt mit ihrer kleinen Familie seit 2011 in Zweidorf

Julia Berkefeld (32) ist verheiratet und wohnt mit ihrer kleinen Familie inkl. Hund seit 2011 in Zweidorf. Sie besucht gern Konzerte jeglicher Art in ganz Deutschland (über Helene Fischer, Marius Müller-Westernhagen bis zu Peter Fox und Michael Bublé), pflegt Freundschaften und verreist gern (Lieblingsreiseziel ist Sylt). Sie ist Mitglied im weiblichen Serviceclub Ladies Circle 8 Braunschweig und aktuell auch dessen Präsidentin. Der Fokus ihrer Arbeit im Ladies Circle liegt in der Unterstützung von Kindern und Frauen in der Region.

red

