Vor dem Ehrenmal in Sonnenberg: Rigbert Oberholthaus, Katrin Voßhagen (Ortsbürgermeisterin) und Heinz Klix.

Ehrenmal Sonnenbergs Ehrenmal erstrahlt in neuem Glanz

Das Ehrenmal zum Gedenken an die gefallenen und vermissten Soldaten der beiden Weltkriege auf dem Kirchengelände in Sonnenberg aus dem Jahr 1922 war über die Jahre durch Umwelteinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die letzte Grundreinigung des Sandsteins und der Bronzeplatten lag bereits mehr als 20 Jahre zurück. Auch die Zuwegung und die Bepflanzung sahen nicht mehr schön aus. Dank der Initiative und tatkräftigen Unterstützung von Heinz Klix und Rigbert Oberholthaus, die sich seit Anfang 2022 für eine Restaurierung stark gemacht hatten und die Maßnahme eng begleitet haben, konnten sämtliche Restaurierungsarbeiten im September dieses Jahres abgeschlossen werden, teilt Ortsbürgermeisterin Katrin Voßhagen mit.

Austausch mit der Gemeinde

Beide hätten über den gesamten Sanierungszeitraum stets in regem Austausch mit der Gemeinde Vechelde sowie der Firma Giesecke Naturstein aus Lengede gestanden, die mit den Instandsetzungs- und Malerarbeiten durch die Gemeinde Vechelde beauftragt worden war.

Besonders erwähnenswert seien die vielen Arbeitsstunden, die Heinz Klix und Rigbert Oberholthaus unentgeltlich für dieses Projekt erbracht hätten.

red

