Vollsperrung in Lengede: Woltwiescher Weg wird ausgebaut

Der Woltwiescher Weg in Lengede wird ab Montag, 16. Oktober, für den Verkehr vollständig gesperrt. Grund ist der Ausbau der Kreisstraße 46. Dabei wird neben der Oberflächenerneuerung auch die bestehende Y-Einmündung „Am Kaskadenwehr“ neu gestaltet und zu einer klassischen T-Kreuzung umgebaut. Auch eine Querungshilfe für den Woltwiescher Weg ist in diesem Bereich vorgesehen.

Bauarbeiten in Lengede gliedern sich in zwei Abschnitte – Umleitung ist ausgeschildert

Die Arbeiten sind in zwei Abschnitte unterteilt und sollen voraussichtlich im Februar 2024 abgeschlossen sein. Der erste Bauabschnitt soll am 3. November enden und mündet in den zweiten Bauabschnitt ab dem 4. November. Dieser sieht eine Vollsperrung des Woltwiescher Weges nach der Einmündung „Birkenweg“ bis vor die zweite Einmündung der Straße Am Kaskadenwehr vor.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bushaltestelle „Woltwiescher Weg“ ist in dieser Zeit geschlossen. An der Lafferder Straße (Landesstraße 472) wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Kosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro.

