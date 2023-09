Menschen des Jahres 2023 in Peine: Seien Sie dabei!

Peine Am 12. Oktober kürt unsere Zeitung die diesjährigen Menschen des Jahres in Peine. Wir verlosen 10 Karten an Leserinnen und Leser.

In weniger als 14 Tagen kürt unsere Zeitung die diesjährigen Menschen des Jahres in Peine. Sie, liebe Leserinnen und Leser, hatten das Wort. Auf der Internetseite unserer Zeitung konnten Sie über die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Ehrenamtspreis abstimmen. In den Wochen zuvor haben wir diese vorgestellt. Der Reihe nach waren das Mareike Hornig und ihr Engagement für die Initiative GEMEINsam WenDEburg, Katja Rausch und ihr Einsatz für den Verein „Gemeinschaftszentrum Vechelde“, Kateryna Kowalenko – sie gibt ukrainischen Kindern Musikunterricht, Dietmar Seidel ist seit 16 Vorsitzender des Sportvereins VfL Woltorf und Karl-Rainer Jeffe aus Lengede und sein Engagement für die Natur.

Das Programm steht schon fest. Um 18 Uhr eröffnet der Gitarrist Pavlo Pakshyn den Abend. Nach Grußworten werden die Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal vorgestellt. Dann wird es richtig spannend: Die drei Preisträger werden geehrt. Ab 19 Uhr klingt die Preisverleihung bei einem gemütlichen Get-Together aus.

Wir verlosen 10 Karten Leserinnen und Leser

Die Verleihung „Menschen des Jahres Peine“ findet am 12. Oktober um 18 Uhr (Beginn) im Restaurant und Café „Am Yachthafen“, Am Heidanger 1 in Wedtlenstedt statt. 10 Karten verlosen wir dafür an Leserinnen und Leser. Sie können sich kostenlos über diesen Link anmelden. Jede Begleitperson muss hier individuell angemeldet werden.

