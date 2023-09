Autofahrer durchbricht in Bettmar das Tor des Campingplatzes, verletzt in Bettmar zwei Männer und tötet einen Hund.

Polizeieinsatz in Bettmar Autofahrer verletzt in Bettmar zwei Männer und tötet einen Hund

Zwei Verletzte, ein getöteter Hund und ein festgenoimmener Tatverdächtiger, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte und unter Alkoholeinfluss stand. Große Aufregung am Samstagvormittag in Bettmar und zunächst viele offene Fragen. Was ist auf dem Bettmarer Campingplatz passiert?

„Der aktuelle Ermittlungsstand ergibt, dass der Tatverdächtige durch ein geschlossenes Zufahrtstor einer Campingplatzanlage gefahren ist“, sagt Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sei das Tor gegen einen Mann geschleudert worden., der leichte Verletzungen erlitten habe.

Der Tatverdächtige sei nach dem Tor-Durchbruch in einem weitergefahren und soll auf einem Feldweg auf einen Mann zugefahren sein. Dieser sei vom Pkw touchiert worden und habe dabei leichtere Verletzungen erlitten. Der Hund wurde vom Fahrzeug erfasst und getötet.

Passiert ist das alles am Samstag, 11.40 Uhr, an der Ohestraße in Bettmar. Der Pkw des Tatverdächtigen sei durch einen Unfall bedingt zum Stillstand gekommen. „Hier konnte die Polizei den Mann ergreifen“ so Matthias Pintak weiter. „Es deuten Anhaltspunkte darauf hin, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte und unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer wurde zur Begutachtung seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht.“

