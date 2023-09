Peiner CDU: Niedrigen Steuersatz für Gastronomie beibehalten

Nach drei Verlustjahren in Folge steht das Gastgewerbe in Deutschland noch immer vor großen, teilweise existenziellen Herausforderungen. Allein 2020 und 2021 habe die Branche 36.000 Unternehmen verloren, wie es in einer Mitteilung des CDU-Kreisverbands Peine heißt. Im Jahr 2024 drohe das Aus von 12.000 weiteren Betrieben, wenn zum Jahreswechsel die geplante Steuererhöhung von 7 auf 19 Prozent kommen würde – so lauteten die Ergebnisse der aktuellen DEHOGA-Umfrage.

„So weit darf es gar nicht erst kommen!“, so der CDU-Kreisvorsitzende Christoph Plett. „Speisen in Gaststätten müssen weiterhin mit 7 Prozent besteuert werden. Das ist fair und sichert auch in Zukunft gute Gästezahlen in den Peiner Restaurants.“ Denn: Eine Steuererhöhung müsste an den Gast weitergegeben werden. Ein Rückgang der Gästezahlen wäre die Folge.

Peiner CDU will sich auch in Zukunft für einen Klinikums-Neubau starkmachen

Auch künftig wird sich die Peiner CDU dafür einsetzen, dass unser Klinikum einen Neubau erhält. „Ohne Neubau gerät das Klinikum Peine allein aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten in eine weitere Schieflage. Das darf nicht geschehen. Die rot-grüne Landesregierung steht in der Verpflichtung, ihren Beitrag dazu zu leisten, dass unser Landkreis mit über 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der medizinischen Versorgung nicht ins Hintertreffen gerät“, so Christoph Plett.

Aus dem CDU-Stahlgespräch mit mehr als 150 Zuhörern nimmt die Partei als Ergebnis mit, dass weiter in den Stahlstandort Peine investiert wird. Nur durch die Weiterentwicklung der CO 2 -armen Produktion werde auch Peine weiterhin Stahlstandort bleiben.

CDU Peine beastätigt auf Kreisparteitag den Vorsitzenden Christoph Plett

Neben Berichten aus dem Landtag, der Kreistagsfraktion und dem Regionalverband Großraum Braunschweig standen auf der Tagesordnung des Parteitages auch Vorstandswahlen. Der alte und neue Vorsitzende ist Christoph Plett, der weiterhin von Marion Övermöhle-Mühlbach (Hohenhameln) und nun auch von Carsten Lauenstein (Vechelde) vertreten wird.

Neuer Schatzmeister ist Julius Nießen (Peine), neuer Schriftführer Kevin Leon Kunz (Ilsede), Mitgliederbeauftragter bleibt Philipp Reinhardt (Peine). Als Beisitzer/innen wurden Wolfgang Belte (Lengede), Inga Cramm (Frauen Union), Wiebke Luttkus (Peine), Stephan Rumpf (Edemissen), Adrian Schäfer (Wendeburg), Dr. Günter Wahl (Hohenhameln), Nils Weber (Ilsede) und Günther Wolters (Vechelde) gewählt.

