Kindertagesstätte Kita Lummerland in Peine: Jubel beim 25. Jubiläumsfest

In ein wahres Festparadies verwandelte sich kürzlich die Kita Lummerland in Peine: Dort wurde laut einer Mitteilung der Stadt das 25-jährige Bestehen der Einrichtung gebührend gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich Kinder, Eltern, Familienangehörige und zahlreiche Ehrengäste, darunter der stellvertretende Bürgermeister Holger Hahn, Dezernent Christian Axmann und Amtsleiter Henrik Kühn, um gemeinsam einen unvergesslichen Tag zu erleben.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem beeindruckenden Auftritt der Kita- und Hortkinder, die ein selbstkomponiertes Lied mit dem Titel „Wir sind das Lummerland, Oh ja“ präsentierten und mit einem kreativen, orientalischen Tanz das Publikum verzauberten.

Kita- und Hortkinder der Peiner Kita „Lummerland“ verzaubern die Gäste mit einem Tanz

Das kulinarische Angebot auf dem Fest ließ keine Wünsche offen. Ein reichhaltiges Buffet mit köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken erfreute die Gäste. Die kleinen Besucher konnten sich an einer großen Popcornmaschine erfreuen, während von der Firma „Bordan“ am Eisstand leckere Eissorten serviert wurden.

Für Unterhaltung und Spielspaß sorgten verschiedene Aktionsstände, darunter Torwandschießen, Dosenwerfen, ein Fadenlabyrinth, Goldwaschen, Kinderschminken und ein Glücksrad mit großzügigen Gewinnen.

Peiner Kita Lummerland hat viele Kooperationspartner

Die Kita Lummerland nutzte die Gelegenheit, um ihren Kooperationspartnern, darunter Thalia Peine, Barmer Peine, E-Center Peine, Deutsches Rotes Kreuz, Wasserverband Peine, Fielmann Peine, Telecom Peine, dm Peine, Akin Bäckerei Peine, Familie Neuberger und Familie Franke, für die herausragende Zusammenarbeit und die großzügigen Geschenke zu danken, die das Glücksrad bereicherten.

Um die Erinnerung an diesen besonderen Tag festzuhalten, hatten die Gäste die Möglichkeit, sich in ein Gästebuch einzutragen, das später mit Bildmaterial ergänzt werden soll. Eine eindrucksvolle Fotocollage aus den vergangenen Jahren brachte zudem Erinnerungen an die Entwicklung der Kita Lummerland.

Das Lummerland-Team feiert sich selbst zum Lied „Live is Life“

Das Team Lummerland beendete die Veranstaltung in bester Stimmung und feierte sich selbst zum Lied „Live is Life“. „Wir freuen uns auf weitere tolle 25 Jahre mit der Kita- und Hort Lummerland“, brachte Gülsün Dogan, die stellvertretende Leitung der Einrichtung, die Freude des Teams auf den Punkt.

