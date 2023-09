Freibad in Gadenstedt in der Gemeinde Ilsede als „besonders kinderfreundlich“ ausgezeichnet

Das Qualitätszertifikat „besonders kinderfreundlich“ wurde dem Freibad am Bolzberg in Gadenstedt verliehen.

Auszeichnung für ein Freibad in der Gemeinde Ilsede: Das Freibad am Bolzberg in Gadenstedt ist laut einer Pressemitteilung während einer Verleihungsveranstaltung in Hannover mit mehr als 60 Teilnehmenden als „besonders kinderfreundlich“ zertifiziert worden. Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge und die Schwimmbadleitung Esra Yildirim nahmen die Auszeichnung für die Gemeinde Ilsede entgegen.

Insgesamt 40 Qualitätszertifikate wurden vom Niedersächsischen Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Frank Doods, an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen vergeben. Mit den Initiativen Kinderferienland Niedersachsen, ServiceQualität Deutschland in Niedersachsen und Reisen für Alle trage die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus bei, wie es weiter heißt.

Gadenstedter Freibad kann jetzt mit „Kinderferienland Niedersachsen“-Logo werben

„Wir sind stolz, mit dem Kinderferienland Niedersachsen-Logo für das Freibad werben zu können – Besucher sehen nun auf Anhieb, dass wir die besonderen Bedürfnisse von Familien mit Kindern kennen und es uns zur Aufgabe gemacht haben, ihnen eine möglichst schöne Zeit zu bereiten“, so Bürgermeister Neuhäuser.

Um die Zertifizierung zu erlangen, hatte sich das Gadenstedter Bad einer Prüfung von rund 50 Kriterien in den Bereichen Service, Sicherheit und Ausstattung gestellt – mit Erfolg. Das Freibad am Bolzberg gilt somit als besonders kinder- und familienfreundlicher Betrieb und trägt die Auszeichnung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums.

Mehr als 303 Betriebe in Niedersachsen tragen das Qualitätssiegel Kinderferienland

Um das Reiseland stärker als Urlaubsziel für Familien zu positionieren, hat die TourismusMarketing Niedersachsen (TMN) gemeinsam mit dem Land Niedersachsen 2011 das Qualitätssiegel Kinderferienland Niedersachsen entwickelt. Anhand landesweit einheitlicher Kriterien, in deren Fokus kinderfreundliche Ausstattungsmerkmale, Serviceleistungen und Sicherheitsaspekte stehen, werden Betriebe aus den Kategorien Beherbergung, Gastronomie sowie Freizeit und Erlebnis beurteilt. Bereits mehr als 303 Betriebe in Niedersachsen tragen das Qualitätssiegel Kinderferienland. Interessierte finden alle kinderfreundlichen Angebote in Niedersachsen im Reiseland-Portal.

