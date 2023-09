Härke-Brauerei Peine Hammer in Peine: Härke-Brauerei schließt zum Jahresende

Aus und vorbei: Zum Jahresende schließt die Brauerei Härke in der Peiner Innenstadt mit jahrhundertealter Tradition.

Peine Einbecker begründet das mit rückläufigem Bierverkauf, will aber das Härke in Einbeck brauen und in Peine verkaufen. Das Hoffest bleibt.