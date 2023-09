Jogger in Peine von Auto erfasst und tödlich verletzt

Peine Am Montagabend wurde ein Jogger aus bislang ungeklärter Ursache in Peine von einem Auto erfasst. Der 25-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend gegen 18.20 Uhr in Ilsede auf dem Verbindungsweg zwischen den beiden Ortschaften Groß Solschen und Klein Bülten zugetargen. Das berichtet die Polizei Peine.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 22-jähriger Autofahrer aus Richtung Groß Solschen kommend in Richtung Klein Bülten unterwegs war. Zeitgleich sei ein 25-jähriger Jogger auf einem Feldweg aus Richtung Groß Bülten kommend in nördliche Richtung gelaufen. Beim Überqueren des Verbindungsweges wurde der Mann von dem Auto erfasst. Der 25-jährige erlag seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Transporter stößt an Kreuzung mit Auto zusammen

Bisherige Ermittlungen der Polizei Peine ergaben, dass ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters am Montagabend gegen 17.30 Uhr offensichtlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42-jährigen Autofahrers missachtet hatte.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich Gunzelinstraße/Hermann-Löns-Straße in Peine. Der 42-jährige Autofahrer kam durch den Unfall von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Begrenzungsmauer. Hierdurch erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Der entstandene Schaden beträgt rund 16.000 Euro.

Hoher Sachschaden nach Einbruch

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend 19 Uhr und Montagmorgen 6.30 Uhr unbefugt in ein Gebäude in der Straße An der Feuerwache in Vechelde eingebrochen und erbeuteten unter anderem hochwertige Bohr- und Sägewerkzeuge. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden von über 40.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 93049 0 entgegen.

Unfallflüchtiger stand offensichtlich unter Drogeneinfluss

Der 35-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine hatte am Montagabend gegen 21.45 Uhr bei einem Wendemanöver auf einem Tankstellengelände in der Heinrich-Hertz-Straße in Peine mehrere Schilder beschädigt und hierbei einen Schaden von mindestens 800 Euro verursacht. Das berichtet die Polizei Peine.

Der Fahrer, der nach einem positiven Drogenschnelltest zu flüchten versuchte, konnte von der Polizei kurze Zeit später gestellt werden. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

