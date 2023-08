Herbstmarkt in Lengede

Herbstmarkt in Lengede Bernd Löper ist nicht mehr Vorsitzender des HGV Lengede

HGV und besonders Herbstmarkt in Lengede ohne den Vorsitzenden Bernd Löper? Kaum vorstellbar! Doch nun heißt es Stopp (hier 2014 am Bahnübergang Lengede/Broistedt), eine Ära geht zu Ende.

Lengede. Die prägende Figur ist nicht mehr am Ruder. Am Wochenende ist der Herbstmarkt des Lengeder Handels- und Gewerbevereins (HGV). So geht es weiter.