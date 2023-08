Peine: Einbruch in Getränkemarkt und überladener Transporter

Peine Noch unbekannte Täter drangen in einen Getränkemarkt in der Woltorfer Straße in Peine ein und erbeuteten Getränke und Tabakwaren.

Unbekannte Täter drangen in einen Getränkemarkt in Peine ein. (Symbolbild)

Unbekannte Täter verschafften sich laut Polizei Salzgitter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt in einen Getränkemarkt in der Woltorfer Straße in Peine.

Hierzu hebelten sie die Eingangstür auf und beschädigten mindestens eine Glasvitrine im Kassenbereich. Die Täter erbeuteten alkoholische Getränke und Tabakwaren. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Überladener Transporter auf Herner Platz gestoppt

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag ein auffälliges Fahrzeug am Herner Platz in Peine kontrolliert. Dabei stellte sie eine Überladung von über 50 Prozent fest. Das berichtet die Polizei Peine.

Das Fahrzeug hätte maximal 3,2 Tonnen laden dürfen – tatsächlich hatte es über fünf Tonnen an Altreifen geladen. Der 28-jährige Fahrer des kontrollierten Transporters musste die Reifen teilweise auf einen zweiten Lkw umladen und eine Sicherheitsleistung von 300 Euro hinterlegen.

300 Euro als Sicherheitsleistung

Solch eine Sicherheitsleistung wird laut Pressesprecher Matthias Pintak von der Polizei in Salzgitter dann erhoben, wenn ein Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat und somit ein Bußgeldbescheid nicht zugeschickt werden kann. „Wir schauen dann, wie hoch das Bußgeld für die Ordnungswidrigkeit ausfallen würde und erheben diesen Betrag als Sicherheitsleistung“, erklärt Matthias Pintak.

red

