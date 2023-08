Raubüberfall auf Peiner Tankstelle - Täter flüchtig

Peine Mit einem Messer bedrohte der Räube die Mitarbeiterin und konnte mit Bargeld fliehen. So sieht er aus:

(Archivbild) Raubüberfall auf die Tankstelle an der Peiner Wiesenstraße - der Täter floh mit Bargeld.

Zu einem schweren Raub ist es am Mittwochabend an einer Tankstelle an der Peiner Wiesenstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein unbekannter Täter gegen 21.55 Uhr im Verkaufsbereich erschienen und hat eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht.

Er erbeutete Bargeld und flüchtete vom Tatort. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Männlich, schlank, circa 20 -25 Jahre, er trug einen grauen Kapuzenpullover und ein dunkles Halstuch sowie eine Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 mit der Polizei Peine in Verbindung zu setzen.

Die Tankstelle an der Peiner Wiesenstraße ist bereits mehrfach Opfer von Raubüberfällen geworden

