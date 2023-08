Peiner Fundtier: Barney sucht ein neues Zuhause

Peine. Er verträgt sich gut mit Artgenossen, nur Katzen und Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben.

Der Jack-Russell-Terrier Barney wurde am 2. November 2022 geboren und wegen Überforderung im Peiner Tierheim abgegeben. Er verträgt sich gut mit Artgenossen, nur Katzen und Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben, teilt das Tierheim mit. Bei Fremden zeigt er sich unsicher, zu seinen bekannten Menschen ist er sehr lieb und anhänglich. Barney hat Jagdtrieb, er ist jedoch gut abrufbar. Kommandos wie Sitz und Platz sind ihm bekannt. Barney kann auch eine gewisse Zeit allein bleiben und ist stubenrein. Leider sind Barney in seinen ersten neun Monaten kaum Grenzen gesetzt worden, daher sollten Interessenten schon hundeerfahren sein.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red

