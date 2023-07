Ilseder Pastor verabschiedet sich in den Ruhestand

Mit einer Anlehnung an die Schachfigur des Springers und seiner Züge hat Superintendent Volker Menke den Springerpastor des Kirchenkreises Peine, Lothar Dreyer, in den Ruhestand verabschiedet. Der scheidende Seelsorger war seit 2019 im Kirchenkreis tätig und wurde vorrangig in Ilsede und Lengede eingesetzt. In den zurückliegenden zehn Monaten hatte er die Pfarrstelle in Groß Lafferde vertreten, nachdem Pastorin Ursula Kopitzki-Schröder im Oktober 2022 in den Ruhestand verabschiedet worden war.

„Das Pferd beim Schach, auch Springer genannt. Meine Mutter hält ihn für die wichtigste Figur nach der Dame. Er steht auf einmal da und bringt Entlastung, genau wie Pastor Dreyer in der Region Südost. Heute verabschieden wir unseren Springer den Ruhestand“, sagte der Superintendent in seiner Predigt. Dreyer sei stets freundlich, flexibel und immer einsatzbereit gewesen. Seinen Dienst habe er noch ein Jahr über den gesetzlichen Ruhestand hinaus verlängert und blicke nun auf 35 Jahre als Pastor zurück.

Dreyer: Ein gelernter Versicherungskaufmann wird Pastor

Eigentlich habe er einmal den Beruf des Versicherungskaufmanns erlernt. Nach dem Studium in Hermannsburg begann er 1987 seinen Dienst in den Gemeinden Adendorf, Syke, Hoya. Von 2015 an war er dann als Springer und Altenheimseelsorger in der gleichen Region tätig. 2019 wechselte er in den Kirchenkreis Peine.

Dreyer dankte für den großen Zuspruch, den er erfahren hatte: „An Tagen wie diesen ist man einfach nur dankbar für die große Familie Gottes und diesen wunderbaren Beruf, auch wenn meine Frau immer meint, dass ich eh zu nichts anderem tauge!“ Im Anschluss an den Gottesdienst überreichten Kirchenvorsteher, der stellvertretende Bürgermeister und ein Weggefährte aus Studienzeiten Geschenke, ehe es bei Muffins, Amerikanern und Sommerkirchen-Eis noch reichlich Gelegenheit gab, mit Pastor Dreyer ins Gespräch zu kommen.

Die Vakanz in der Bernwardskirche wird nicht lange dauern. Bereits für September ist eine Neubesetzung mit Julia Braunsteiner, Pastorin im Probedienst, geplant.

